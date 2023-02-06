مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم «توك توك» وسيارة على «دائري المنيا»

لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين «توك توك» وسيارة على الطريق الدائري أمام قرية طوه بمركز المنيا، وأفادت التحريات الأولية بأن سبب الحادث هو التخطي الخاطئ.

حادث تصادم على الطريق الدائري في المنيا

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة، و«توك توك» بدون لوحات معدنية، على الطريق الدائري أمام قرية طوه التابعة للوحدة المحلية بطوخ الخيل.

مصرع شخص في الحادث

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع الإسعاف والفحص، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة والتخطي الخاطئ، ما أسفر عن مصرع عبد الحميد عبد الوهاب، 60 عاما، مقيم بعزبة محجوب بمجلس قروي طوخ الخيل.

وأصيب في الحادث كل من: شادي عقيل، 25 عاما، وسيف وليد، 8 أعوام، بسحجات كدمات واشتباه كسور، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، وجرى إيداع الجثة بالمشرحة.

وانتقل رجال إدارة المرور، إلى موقع الحادث لرفع آثاره، وجرى التحفظ على السيارة و«التوك توك»، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.