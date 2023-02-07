استمرار التقلبات الجوية في طقس الإسكندرية اليوم.. رياح شديدة وارتفاع الأمواج

تجددت الأمطار منذ قليل تزامنا مع طقس الإسكندرية اليوم، بحسب ما رصده رجال الصرف الصحي في مناطق المنتزه أول وثان، وهو الطقس الذي يشهد أجواء غاية في الصعوبة من ناحية البرودة والطقس السيء والأمطار المتوسطة التي تضرب مناطق عدة أبرزها شرق المدينة الساحلية، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج وشدة الرياح مع انخفاض درجات الحرارة، ما يجعله يوماً شتويا صعبا، تزامنا مع منخفض البحر المتوسط.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

وصاحب طقس الإسكندرية اليوم اضطراب الملاحة البحرية على ساحل البحر المتوسط، وسرعة الرياح تتراوح من 60-70 كم/س وارتفاع الأمواج التي تصل إلى 5 أمتار مع انخفاض في درجات الحرارة، وتصل الصغرى إلى 10 درجات مئوية، ويصاحبه نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

طقس الإسكندرية الآن

وبحسب أحدث مستجدات هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الإسكندرية الحالي، فإن آخر صور من الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة علي مناطق متفرقه من شمال البلاد بالتحديد الإسكندرية ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

طوارئ مع طقس الإسكندرية اليوم

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية حول طقس الإسكندرية اليوم والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 60% وتغزر أحيانا على بعض المناطق.