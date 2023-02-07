تسليم شهادات المتدربين مع مبادرة «ابدأ حياة».. قضوا 90 ساعة للتأهيل

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تستمر مبادرة «ابدأ حياة»، في عملها بتأهيل وتدريب العمالة المصرية لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، وبالأمس تم تسليم شهادات المتدربين مع مبادرة «ابدأ حياة»، وهي شهادة اجتياز دورة تدريبية للمهن الحرفية.

مبادرة «ابدأ حياة»

وسلمت مبادرة «ابدأ حياة» شهادات اجتياز الدورة لأصحاب المهن مثل «الخراطة والتبريد والتكييف واللحام وصيانة الأجهزة المنزلية وألوميتال»، وذلك بعد 90 ساعة تدريبية قضوها ليتعلموا تفاصيل المهنة ويثقوا خبراتهم فيها.

مبادرة «ابدأ حياة» تمت بالشراكة مع شركة «ابدأ» ومحافظة سوهاج، وهي في إطار تدريب وتأهيل العمالة المصرية لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.

تسليم شهادات المتدربين في مبادرة «ابدأ حياة»

كما وعدت «ابدأ حياة» وفقًا لما أعلنته مبادرة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مفاجأة لخريجي تدريب مبادرة «ابدأ حياة» قائلة: «إن شاء الله في مفاجأة في انتظارهم».