أنشطة مكثفة لمبادرة «أنت الحياة» بالغربية في أسبوع.. ورش عمل ومسرح للأطفال

تحرص المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تطوير الريف المصري، من خلال العمل على إنشاء العديد من المشاريع في القطاعات المتنوعة، والذي من شأنه تيسير حياة المواطنين، بالعمل في القطاعات الصحية والثقافية والإسكان وغيرها، ما يوفر خدمة شاملة للمواطن.

مبادرة «أنت الحياة»

وفي إطار عملها على تطوير القطاع التنموي، أطلقت مؤسسة «حياة كريمة» في يوم 6 فبراير، مبادرة «أنت الحياة» في محافظة الغربية، والتي استمرت فاعليتها على مدار 6 أيام، والتي نُظمت بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، كوزارة الصحة ووزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة والجامعة البريطانية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتضمنت عددا من الأنشطة المختلفة التي لاقت إقبالًا كبيرا من قبل أهالي مركز زفتى.

وشاركت وزارة الثقافة في مبادرة «أنت الحياة» بأنشطة مختلفة منها مسرح الأطفال وورش عمل حرفية وأعمال يدوية، ومكتبة متنوعة، وهي الأنشطة التي استهدفت كافة الفئات العمرية، أما عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فكان الغرض منه توعوي بالدرجة الأولى، وتم ذلك من خلال تنظيم الندوات وورش توعوية للأطفال والكبار، والتي جاءت تركز على رفع الوعي بمخاطر التدخين والإدمان والتعاطي.

كشف مبكر وملتقى توظيف

اما عن المجلس القومي للمرأة، فشهدت قرى مكرز زفتى بالغربية، تنظيم العديد من ورش التدريب لتعليم السيدات الحرف اليدوية البسيطة المختلفة، والتي يمكن استغلالها لتتحول من مجرد حرفة إلى مصدر دخل، جنبا إلى جنب مع تنظيم ندوات توعوية للسيدات، وأولت المبادرة اهتماما بالجانب الصحي، حيث تم توفير خدمة الكشف المبكر على أمراض القلب للأهالي من الفئات العمرية المختلفة.

فضلا عن تنظيم ورش ثقافية للأطفال، وملتقى توظيف الذي من شأنه توفير فرص عمل للأهالي في قرى زفتى، هذا بالإضافة إلى إصدار بطاقات الرقم القومي، وتوزيع كراتين غذائية للأسر الأكثر احتياجا، وفي اليوم الختامي لفاعليات مبادرة «أنت الحياة» التابعة لـ«حياة كريمة»، تواجدت الدكتورة سماح أبو بكر عزت، وقدمت ورش حكي للأطفال لقصة فارس.

يأتي ذلك في إطار جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحقيق الهدف الأساسي وهو الارتقاء بحياة المواطن المصري البسيط ورفع وعيه وتثقيفه.