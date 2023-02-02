جامعة سوهاج تنظم مؤتمر البيئة الأول للجامعات في 8 مارس المقبل

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج مؤتمر البيئة الأول، تحت عنوان «الجامعات وتحديات الاستدامة والتغيرات المناخية في ظل الجمهورية الجديدة»، يوم 8 مارس المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالمقر الجديد للجامعة.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج إن المؤتمر سيتم تنظيمه تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم.

محاور مؤتمر البيئة بجامعة سوهاج

وأوضح رئيس الجامعة أن المؤتمر سيناقش عدداً من المحاور منها التعليم الخدمي وخدمة المجتمع أدوار جديدة في ظل الأزمات والكوارث العالمية، دور الجامعات والإعلام البيئي في التوعية بقضايا الاستدامة والتغيرات المناخية، التحديات البيئية المستدامة( الطاقة النظيفة، تدوير المخلفات، ترشيد المياه، حماية المواقع الاثرية)، التنوع البيولوجي والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية وتحديات الاستدامة في ضوء رؤية مصر.

موضوعات المؤتمر

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر أن المؤتمر سيناقش أيضاً الآثار الصحية السلبية للتغيرات المناخية وسبل الوقاية منها، ريادة الأعمال الخضراء والمشروعات الصغيرة والتنمية الاقتصادية المستدامة في ظل الجمهوربة الجديدة، التنمية المجتمعية المستدامة ودور منظمات المجتمع المدني والأحزاب تماشياً مع توجيهات الجمهورية الجديدة، إلى جانب إنجازات مصرية لدعم الاستدامة ومواجهة التغير المناخي المعاصر، ودور الجامعات في تعديل اتجاهات المجتمع نحو ذوي الاحتياجات الخاصة.

طريقة الاشتراك بالمؤتمر

وأشارت الدكتورة صباح صابر مقرر عام المؤتمر الي أن محاور المؤتمر تضم أيضاً تأثير التكنولوجيا والرقمنة في الجمهورية الجديدة، إعداد المعلم في ظل التغيرات التغيرات المناخية ورؤية مصر 2030، التحول الى الاقتصاد الأخضر كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.