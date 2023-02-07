ممثلان تركيان يستغيثان لإنقاذ أفراد عائلتهما من تحت الأنقاض

استغاث عدد من الممثلين الأتراك لإنقاذ عائلتهم من تحت الأنقاض، وذلك بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد بقوة بلغت 7.7 درجة على مقياس ريختر في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، وخلف مئات الضحايا والمصابين في عدة مدن بجنوب تركيا.

الممثل شاغري شيتاناك يستغيث

وجاء الممثل شاغري شيتاناك الذي يعرفه الجمهور العربي بشخصية «فريد»، من مسلسل «أنت طرقت بابي»، على رأس قائمة المستغيثين؛ إذ نشر تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، طلب فيها من القوات التركية إنقاذ والدته من تحت الأنقاض، قائلاً: إنها كانت تحت الأنقاض في المبنى المدمر بمقاطعة سومرلر في أنطاكيا، وناشد وزارة الداخلية والهيئة التركية للكوارث والطوارئ للتدخل.

وتابع: «المبنى A /3، الذي هُدم في هاتاي/ أنطاكيا، هي الشقة التي ولدت فيها وترعرعت، وتعيش أمي هناك، هذا المبنى هو الأطول والأكثر اكتظاظًا بالسكان بشكل طبيعي، يرجى التواصل والمساعدة حتى يمكن إنقاذ المزيد من الأشخاص».

ميليسا باموق: جدتي مريضة وما زالت تحت الأنقاض

بينما كشفت الممثلة التركية ميليسا باموق، المعروفة بدورها في مسلسل «الحب الأعمى» أن جدتها وخالتها تحت الأنقاض، وذلك عبر تدوينة بحسابها على «تويتر»، قائلة: «جدتي لا تستطيع المشي، إنها مريضة، وخالتي محاصران في المبنى، نحن لا نعرف ما هي حالتهما الآن».

ثم أضافت ميليسا عنوان منزل جدتها في تغريدة أخرى، وطلبت من الناس مساعدتها أو تزويدها بأي أخبار عنها، وذلك قبل أن تعلن إنقاذهما بالفعل.