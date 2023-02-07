توقيت مباراة الأهلي وريال مدريد والقنوات الناقلة لها في كأس العالم للأندية

تعد مباراة الأهلي أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 من أكثر المواجهات المهمة في تاريخه؛ إذ إنها التي تؤهله لنهائي البطولة، لأول مرة في تاريخه، ما يجعل الكثير من عشاق النادي يبحثون عن توقيت مباراة الأهلي وريال مدريد والقنوات الناقلة، حتى يتمكنوا من مشاهدة اللقاء في المنزل.

وتسعى بوابة «الوطن» إلى تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير توقيت مباراة الأهلي وريال مدريد والقنوات الناقلة له، وكيفية ضبطها على التلفزيون الأرضي، والتي جاءت كالتالي:

توقيت مباراة الأهلي وريال مدريد والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 غدا الأربعاء، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة «الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، 11 مساء بتوقيت الإمارات، 8 مساء بتوقيت تونس، و10 مساء بتوقيت جرينتش».

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد

حصلت مجموعة قنوات أون تايم سبورت على حقوق بث مباراة الأهلي وريال مدريد على البث الأرضي، والتي يمكن ضبطها على التلفزيون المصري من خلال الخطوات التالية:

- يجب التأكد أولًا من أن جهاز التلفزيون يدعم خاصية الهوائي، ثم ركب الهوائي الأرضي في المكان المخصص له في التلفزيون.

- ثم وجّه الهوائي في اتجاه محطة الإرسال الخاصة بمحافظتك.

- وبعد ذلك وصل الكابل الخاص بالهوائي في المدخل المخصص له بالشاشة.

- ومن خلال ريموت التليفزيون توجه إلى القائمة، ثم اختر قوائم البحث عن الإرسال الأرضي، وبعد الانتهاء منه اضغط على موافق، لتظهر قناة أون تايم سبورت الأرضية، ضمن القنوات التي جرى تنزيلها على الهوائي الأرضي.

كما يذاع اللقاء عبر قناة SSC السعودية، كالتالي:

تردد قناة SSC السعودية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.