«الأهلي المتحد» ينضم لـ«ماراثون أسعار الفائدة» بوديعة يُدفع عائدها مقدمًا

انضم البنك الأهلي المتحد، إلى ماراثون المنتجات المصرفية ذات العائد المرتفع، بعد طرحه الأخير شهادتي الـ 20% والـ 22.5%، في ظل قيام العديد من البنوك بخطوات مماثلة.

وكشف «الأهلي المتحد» النقاب عن وديعة سنوية بعائد 9.5% مقدماً، بحسب بيان لـ«البنك»، اليوم، بحد أدنى 1000 جنيه، وسعر تنافسي من أسبوع وحتى عام واحد.

ودائع البنك الأهلي المتحد

ويتيح بنك الأهلي المتحد أيضا، ودائع لأجل، حيث يسمح الحساب بفائدة يومية على الرصيد الختامي اليومي، وعندما يزيد الإيداع تزداد الفوائد التي يحصل عليها العميل.

ولا تحتاج الودائع لأجل إلى رسوم تأسيس، ويمكن للعميل الحصول على تسهيلات ائتمانية مقابل جميع الودائع بالعملة نفسها، ويوفر الإقراض بنسبة 95% من الوديعة، والحد الأدنى لمبلع وديعة لأجل 1000 جنيه، وسعر فائدة تنافسي من أسبوع إلى عام.

ويقدم أيضا البنك الأهلي المتحد وديعة «فليكسي»، وهي عبارة عن إيداع لمدة 3 و5 سنوات، ويمكن للعميل استرداده مع الاستمرار في الحصول على المعدل الفعلي الذي يزداد حسب المدة وتتوفر الوديعة المرنة بالدولار الأمريكي واليورو.

وديعة فليكسي في البنك الأهلي المتحد

ووديعة «فليكسي»، بسعر فائدة ثابت شهريا، ويسمح بالاسترداد في أي وقت بعد مرور 6 أشهر، ويمكن الاقتراض بنسبة 90% من سعر الفائدة على الودائع بأقل هامش بنسبة 1.2%.

والحد الأدنى لمبلغ الإيداع في البنك الأهلي المتحد لوديعة فليكسي هو 1000 دولار أمريكي أو 1000 يورو، والوديعة متاحة للأفراد والمؤسسات.