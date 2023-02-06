شروط القرض الشخصي دون ضامن لأصحاب المهن الحرة من البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري، أنظمة مختلفة من باقات التمويل «القروض»، لأصحاب المهن الحرة، وذلك بعد الإعلان عن أسعار جديدة للفائدة على المنتجات المصرفية، يتم الإعلان عنها كل شهر أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي المصري.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، مميزات وشروط الحصول على قرض أصحاب المهن الحرة من البنك الأهلي المصري.

مميزات القرض الخصي من البنك الأهلي:

- قيمة القرض: تبدأ من 1.5 مليون جنيه بحد أقصى 2 مليون جنيه للأطباء.

- مدة القرض: تصل إلى 7 سنوات.

- تأمين على الحياة والعجز الكلى مجانا.

- دون ضامن.

الشروط والمستندات للحصول على القرض

- سنتان عمل حد أدنى على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي (لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل) أو 3 سنوات لغير عملاء البنك الأهلي.

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا في نهاية التمويل.

- صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

- إيصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط.

- صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الايجار.

- صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.

- مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 أشهر بحد أقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.

- عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء (لأصحاب الاعمال).

- كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام.