زينة عن مشاركتها في مسلسل العمدة مع محمد رمضان: سنكرر العمل سويا

تحدثت الفنانة زينة عن علاقتها بالفنان محمد رمضان بعد تعاونهما معا في مسلسل العمدة، المقرر عرضه في سباق الدراما الرمضانية 2023، قائلة «محمد رمضان إنسان موهوب وناجح ونجم كبير، ولكن عندما قربت منه وجدت أنه محترم وجدع ويستحق أكثر من النجاح الذي وصل له».

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي، على هامش فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أنّ العمل مع محمد رمضان في مسلسل العمدة خلق بينهما علاقة صداقة، «عندما أدخل عمل أكون قريبة من فريق العمل، ولكن بعد الانتهاء من العمل يذهب كل شخص في طريقه، ولكن لا أظن أن الأمر سينتهي بيننا بهذا الشكل، ولكن سنكرر العمل سويا وستجمعنا نجاحات أخرى كثيرة».

زينة عن كواليس مسلسل العمدة: لذيذة

وتقوم زينة بدور«عايدة» إحدى زوجات «جعفر العمدة»، الذي يجسده محمد رمضان ضمن أحداث مسلسل العمدة، بينما تؤدي مي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي أدوار باقي زوجاته الثلاث، وتقوم الفنانة هالة صدقي بدور والدته، مؤكدة أنّ الكواليس داخل العمل «لذيذة» على حد تعبيرها، متابعة، «محمد سامي مخرج شاطر، ويرغب في العودة بقوة وتجمعه بمحمد رمضان علاقة قوية وقدما معا عدد من الأعمال الناجحة، وأتمنى أن أكون إضافة بالنسبة لهم في نجاح جديد».

مسلسل العمدة يجمع محمد رمضان ومحمد سامي للمرة الرابعة

ويشارك في بطولة مسلسل العمدة عددا من نجوم الدراما المصرية من بينهم: محمد رمضان، زينة، مي كساب، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، ومنذر رياحنة، تأليف وإخراج محمد سامي، وتعتبر تلك التجربة الرابعة التي تجمع «سامي» ورمضان» بعد مسلسلي «الأسطورة» في رمضان 2016، و«البرنس» رمضان 2020، بالإضافة إلى فيلم «اعتقال» عام 2017.