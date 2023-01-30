منذر رياحنة ينشر صورة من كواليس مسلسل العمدة.. «إبداع وصدق وإنسانية»

يواصل الفنان منذر رياحنة، تصوير دوره في مسلسل العمدة، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، بطولة الفنان محمد رمضان.

ونشر منذر رياحنة، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة من كواليس تصوير المسلسل مع المخرج محمد سامي، وعلق عليها: «الأستاذ الصديق محمد سامي، ألف شكر لكل لحظة إبداع وصدق وإنسانية في هذا العمل.. منذر رياحنة.. مسلسل العمدة.. رمضان 2023.. إخراج وتأليف محمد سامي».

أبطال مسلسل العمدة

مسلسل العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.