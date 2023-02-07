«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء موجة البرد في مصر.. وسبب الشعور بانخفاض الحرارة

انخفاض شديد في درجات الحرارة، شهدته كافة الأنحاء خلال الساعات الماضية، حتى سجلت القاهرة أقل درجة حرارة، منذ بداية فصل الشتاء لتصل إلى 10 درجات مئوية للصغرى، ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفة موعد انتهاء موجة البرد في مصر، وكذلك سقوط الأمطار وتحسن الأحوال الجوية في كافة الأنحاء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يشهد عدد من المناطق سقوط أمطار غزيرة اليوم الثلاثاء، على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

موعد انتهاء موجة البرد في مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، إن موعد انتهاء موجة البرد في مصر مرتبط بنشاط الرياح، وأن اليوم نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، إذ وصلت العظمى في القاهرة إلى 16 درجة مئوية بأجواء باردة، بينما تصل الصغرى إلى 9 درجات بأجواء شديدة البرودة، مشيرة إلى أن نشاط الرياح هو ما يعطي الإحساس ببرودة الطقس ونشاط درجان الحرارة.

وأضافت «غانم» أنه من المتوقع غدًا أن يحدث اعتدالًا في سرعات الرياح، فضلًا عن أنه ستكون هناك زيادة في فترات سطوع الشمس، ما يعطينا الشعور بتحسن نسبي في الأحوال الجوية، كما تقل فرص سقوط الأمطار غدًا عن اليوم، ولكن ستظل درجات الحرارة منخفضة، إذ تسجل القاهرة غدًا 16 درجة مئوية للعظمى و10 درجات للصغرى وخلال فترات الليل.

موعد انتهاء موجة البرد في مصر وتحسن الطقس

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تزداد فرص تحسن حالة الطقس يوم الخميس والجمعة المقبلين، وسيكون أيضًا موعد انتهاء موجة البرد في مصر، وتبدأ درجات الحرارة في العودة للمعدلات الطبيعية، لتكون بين 17 و18 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لافتة إلى أن اعتدال نشاط الرياح هو الذي يؤثر على تحسن حالة الطقس، وهذا ما سيحدث تدريجيًا بدءًا من يوم الخميس، ليعطينا الشعور بالتحسن في الأحوال الجوية.