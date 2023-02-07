أمطار متوسطة بمدن وقرى القليوبية.. واستمرار برودة الطقس ورفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة القليوبية أمطارا متوسطة على مدن وقرى المحافظة، صاحبها طقس بارد، وتسببت إجازة نصف العام للمدارس والجامعات، في سيولة حركة المرور تماما والتزام المواطنين بالمنازل.

رفع درجة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

وأعلن عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، رفع درجة الطوارئ لمواجهة ورفع آثار الأمطار وتجمعات المياه في مختلف المناطق، منعا لتعطيل حركة المرور.

وكشف بيان للمحافظة، أن القليوبية وفق هيئة الأرصاد تشهد طقسا مائلا للبرودة؛ إذ سجلت ضمت إقليم القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 16 درجة مئوية، مع استمرار نشاط للرياح التي تتسبب في زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء إلى الغد، مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة خلال فترات الليل.

وأمر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات في المحافظة على مدار 24 ساعة، لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

حصر الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار

كما أمر «الهجان» بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وجرى التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة، لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

وحذرت المحافظة، قائدي السيارات والمواطنين بتوخي الحذر خلال موجات الطقس السيئ والأمطار، والإبلاغ الفوري عن أي مشكلات او تجمعات لمياه الأمطار لسرعة التحرك ورفعها.