أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء بالمحافظات، في بيان صادر عنها قبل قليل، مشيرة إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ما يؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية، كما أشارت إلى أماكن سقوط الأمطار اليوم، والتي تزداد حدتها في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء بالمحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس اليوم الثلاثاء بالمحافظات، ذكر خبراء هيئة الأرصاد، أن هناك طقسا مائلا إلى البرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وسجلت بعض المناطق درجة حرارة للصغري أقل من صفر، مثل كاترين التي سجلت 2 تحت الصفر، ونخل درجة واحدة تحت الصفر.

وتشير التوقعات إلى تعرض محافظات «مطروح، الإسكندرية، بورسعيد، دمياط، كفر الشيخ، البحيرة»، إلى سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية.

وأشار الخبراء إلى انخفاض درجات الحرارة في شمال الصعيد؛ إذ سجلت الصغرى أقل من 5 درجات مئوية في بعض المحافظات، كالتالي: بني سويف، سجلت 5 درجات، المنيا 4 درجات، الوادي الجديد 4 درجات، سوهاج 5 درجات، أسيوط 4 درجات.

ونوهت التوقعات إلى انعدام فرص سقوط الأمطار اليوم في محافظات جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر؛ إذ تنشط حركة الرياح المحملة بالرمال والأتربة، والتي سجلت أقصى سرعتها في جنوب سيناء؛ إذ بلغت 34 كيلو متر في الساعة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم في السواحل الشمالية

وعن أماكن سقوط الأمطار اليوم، أوضح البيان تعرض محافظات السواحل الشمالية الشرقية إلى سقوط أمطار تصل إلى 60%، بالإضافة إلى محافظات القاهرة الكبرى، والتي تشهد سقوط أمطار متوسطة مع نشاط للرياح.