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«الأعلى للإعلام» يقرر تقديم بلاغات للنائب العام ضد الكتائب الإلكترونية

كتب:

نرمين عفيفي
03:40 م | الثلاثاء 07 فبراير 2023
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

ذكرت قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الكتائب الإلكترونية، وإرسال بلاغات اليوم إلى النائب العام لخطورة الأمر.

وعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي الكبير كرم جبر اجتماعاً عاجلاً اليوم، لبحث التجاوزات في الإعلام الرياضي والقنوات والبرامج الرياضية واتخاذ قرارات عاجلة لضبط الإعلام الرياضي وفقًا للقانون.

 

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