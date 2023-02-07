خطوات تسجيل المريض في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.. خط ساخن للشكاوى

كشفت وزارة الصحة والسكان، آلية التسجيل في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وقالت في منشور لها أصدرته منذ قليل عبر موقعها الرسمي كيفية التسجيل لإجراء العمليات الجراحية بشكل مجاني، مشيرة إلى ضرورة الدخول عبر هذا الموقع.

كيفية التسجيل في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن طريقة التسجيل تنقسم الى شقين، الأول للمريض ليس له تأمين صحي يقوم بالتوجه الى أقرب مستشفي حكومي ويجرى الكشف على المريض وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار، والثاني حال إذا كان المريض له تأمين صحي يتوجة إلى أقرب لجنة تأمين صحي، ويجرى الكشف عليه وإصدار القرار.

وتابعت الوزارة أنه يجرى التواصل من قبل المستشفى مع المريض، وتحديد موعد لإجراء ميعاد وفحص وإجراء العملية ومتابعة، واستقبال الشكاوى يجرى الاتصال عبر الخط الساخن 15300.

تكلفة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

ومن جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الإنتظار كلفت الدولة 17 مليار جنيه، وجرى إجراء نحو مليون ونصف عملية جراحية، وتابع فى تقرير له أن وزارة الصحة قامت بمتابعة أكثر من 117 ألف و137 حالة بعد إجراء العمليات.

وأضاف أن معدل قوائم الانتظار انخفض من عام ونصف لـ3 أو 4 أسابيع للعمليات الكبري، موضحا أن هذه المعدلات غير محققة على مستوى العالم، والوزارة تقوم بتوفير كل المستلزمات اللازمة لخدمة المواطن ونجاح المبادرة لتقديم الرعاية كاملة.