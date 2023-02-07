معرض الكتاب يكرّم د. مروة مرسي رئيس قطاع المحافظات بـ«الوطن» لإدارة ندوة صلاح جاهين

كرّمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، الزميلة د. مروة مرسي، رئيس قطاع المحافظات بجريدة الوطن، بعد إدارتها ندوة «صلاح جاهين وفن الكاريكاتير» التي كانت من أبرز وأهم الندوات في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إنّ تكريم د. مروة مرسي يأتي في إطار السياسة العامة الداعمة لجهود الشباب وخاصة إعلام الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أنّ الدورة الحالية من معرض الكتاب 2023، شهدت تكريم العديد من الضيوف والمشاركين في المعرض ومقدّمي الندوات في المجالات كافة.

وجاءت الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت ‏شعار «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع»، وذلك بمركز مصر للمعارض ‏الدُولية، وكانت المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، ‏وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين، ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، والكاتب كامل كيلاني، شخصية معرض كتاب الأطفال، ‏يُشارك فيها 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة.