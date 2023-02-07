محمود عبد الرحمن: شائعة تأجيل الفصل الدراسي الثاني متكررة طوال الوقت

قال محمود عبد الرحمن، رئيس غرفة الأخبار في جريدة الوطن والمتخصص في شؤون التعليم، إن شائعة تأجيل الفصل الدراسي الثاني التي نفاها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم هي شائعة متكررة وليست جديدة، وتطول وزارة التربية والتعليم طوال والوقت وكذلك الوزارات الخدمية للتشكيك في الخدمات المقدمة.

وزارة التربية والتعليم

وأوضح «عبدالرحمن»، في مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن هناك العديد من الجروبات المنتشرة على وزارة التربية والتعليم وتنشر العديد من الأخبار غير الموثقة، وبالرغم من نشر وزارة التربية والتعليم أكثر من مرة موعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي إلا أن الشائعات ما زالت تنتشر، مشيرا إلى أنّ وزارة التربية والتعليم تتعرض كل يوم لشائعات تتطلب نفيا من المسؤولين لتوضيح الحقائق ونفي الشائعات.

اجتماع لوزير التربية والتعليم

وأشار الكاتب الصحفي محمود عبد الرحمن إلى أن المواطن يتابع المنصات الرسمية الحقيقية التي تنقل الأخبار السليمة، لافتا إلى أن الخميس الماضي شهد اجتماعا لوزير التربية والتعليم نقل خلالها بعض ملامح التيرم الثاني، لافتا إلى أن التيرم الثاني سيبدأ يوم 11 و12 بكل محافظات الجمهورية ومخرجات التعلم ستكون كما تم الاتفاق عليه مع مراعاة المناهج المخففة التي تطبعها الدولة بما لا يخل بمضمون المادة العلمية.