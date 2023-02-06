اقرأ في عدد «الوطن» غدا: شريف إسماعيل.. «أدى واجبه بإخلاص ورحل في صمت»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي.

وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسى وميلانوفيتش» يبحثان فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجارى

قمة «مصرية - كرواتية» لتعزيز التعاون

الرئيسان يناقشان تعزيز أمن الطاقة فى حوض البحر المتوسط وأوروبا

دعوة الشركات الكرواتية للاستثمار فى الطاقة وإنشاء منطقة صناعية بمصر

اتفاق على تكثيف جهود المجتمع الدولى لتهدئة الأوضاع والتوترات الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتسوية القضية من خلال حل الدولتين

انتصار السيسى تناقش مع سيدة كرواتيا الأولى ملفات الحماية الاجتماعية وتمكين ذوى الهمم والمرأة

معرض الكتاب يودّع جمهور الدورة 54

«النرويج» ضيف شرف نسخة 2024.. والدورة الحالية شهدت500 فعالية و600 رحلة مدرسية وجامعية

وزيرة الثقافة: المعرض جسر الحضارة وحوار الإنسانية المستمد من الشخصية المصرية

ندوة لمناقشة كتاب «شفرة المرشد»

و«بسيونى»: «الإخوان» جزء من لعبة دولية كبرى

«السيسى» يعزى الشعبين السورى والتركى: مستعدون للمساعدة فى مواجهة آثار الزلزال

٢٤٠٠ قتيل وآلاف الجرحى فى البلدين.. ومصرع شقيقة رئيس الوزراء السورى و11 من أسرتها

شريف إسماعيل.. «أدى واجبه بإخلاص ورحل فى صمت»

«السيسى»: الراحل من خير رجال مصر وتجسد فيه ضمير الأمة ولم يبتغِ إلا مصلحة وطنه

وزراء حاليون وسابقون: رجل دولة مخلص.. دستوره «التجرد والأمانة» وصاحب أسلوب علمى فى الإدارة

مهندس إصلاح «اقتصاد مصر».. رحل عن عمر يناهز 67 عاماً.. ومشهود له بالدأب فى عمله

وزيرة الهجرة تبحث سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» فى المرحلة المقبلة

«جندى»: دعوة المصريين بالخارج للمساهمة فى المبادرة الرئاسية

ســيد القمني.. التنوير «رسالة»

فى عيون المفكرين: باحث من طراز فريد وصاحب رؤية تنويرية.. ومن أساءوا إليه لم يقرأوا كتبه

ابنته «إيزيس»: أدرس عروضاً لنشر ميراثه الفكرى

المستريح.. «الطماع موجود.. النصاب بخير»

«وزارة الداخلية تواجه أباطرة النصب أشهرهم «مصطفى البنك والحصاوى»

اللواء «زكى»: الأمية الاقتصادية أبرز أسباب انتشار الظاهرة.. والتوعية والمواجهة الأمنية هما الحل

عقوبات رادعة: تصل للحبس 7 سنوات والسجن 15 سنة لـ«نصاب أسوان»

وخالد منتصر يكتب: وردة على قبر القمنى

طوارئ فى الأهلى.. ولا وقت للراحة بالزمالك

3 رسائل من «كولر» للاعبين قبل مواجهة ريال مدريد.. مفاجأة الشحات

وتحرك بشأن الحضور الجماهيرى أفريقياً

الجهاز الفنى لـ«الأبيض» يبدأ دراسة شباب بلوزداد ويطالب اللاعبين ببداية قوية بدورى الأبطال

الصفحة الثانية

مسيرة عطاء حافلة لرئيس الوزراء السابق.. رجل دولة تولى مهمته فى ظروف صعبة

شريف إسماعيل.. «أدى واجبه بإخلاص ورحل فى صمت»

«السيسى»: الراحل تحمَّل المسئولية فى أصعب الظروف

«مسئول مخلص.. دستوره التجرد والأمانة»

فقدنا قيمة وقامة عظيمة

صاحب أسلوب علمى فى الإدارة

رجل المهام الصعبة يعمل فى صمت

داعم لمنظومة البحث العلمى تفانٍ فى خدمة الوطن

مُهندس إصلاح «اقتصاد مصر»

مسيرة حافلة بالعطاء

الصفحة الثالثة

«السيسى وميلانوفيتش» يبحثان فرص الاستثمار وتعزيز التبادل التجارى وتوطين «الهيدروجين» بين مصر وكرواتيا

الرئيسان يناقشان تعظيم حجم التبادل التجارى وتعزيز أمن الطاقة فى حوض البحر المتوسط وأوروبا.. واتفاق على تكثيف جهود المجتمع الدولى لتهدئة الأوضاع والتوترات الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتسوية القضية من خلال حل الدولتين

دعوة الشركات الكرواتية إلى العمل والاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة

انتصار السيسى ترحب بالسيدة الأولى لكرواتيا: ضيفة عزيزة على مصر

قرينة الرئيس: ناقشنا الحماية الاجتماعية ومواجهة الزواج المبكر والاهتمام بذوى الهمم وتمكين المرأة

رئيس الوزراء يتابع مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

«البترول»: زيادة الاحتياطى القابل للاستخراج إلى 17 مليون برميل.. ورفع كفاءة الموانئ المتخصصة.. ومصر لاعب رئيسى فى سوق الطاقة

بـ2.5 مليار جنيه.. تعاون بين «إيت للتطوير العقارى وجاب الله جروب»

بروفايل مجدى الطيب.. حارس «الهوية والذاكرة المصرية»

الصفحة الرابعة

المعرض يودّع جمهوره.. و«النرويج» ضيف شرف نسخة 2024

500 فعالية ثقافية وفنية و600 رحلة مدرسية وجامعية وخدمات مجانية لكبار السن وذوى الهمم

ووزيرة الثقافة: المعرض جسر الحضارة وحوار الإنسانية المستمد من الشخصية المصرية.. و9 ورش للنهوض بصناعة النشر وحمايتها فى ظل التطور الرقمى.. واستعراض سبل التسويق الإلكترونى

متطوعون: بنرسم الفرحة على الوشوش

«عليمى»: المعرفة الثقافية أبرز مقومات أعضاء الفريق

معاون وزير الشباب: متطوعو «حياة كريمة» نموذج ملهم.. ومنسق «أنا متطوع»: اخترنا 250 من 7500 متقدم

ندوة «شفرة المرشد»: كيف تمكنت التنظيمات المتطرفة من اختراق الوعى؟

«بسيونى»: «الإخوان» جزء من لعبة دولية كبرى وخطرها لا يزال قائماً

الناشرون العرب: الدورة الحالية فاقت كل التوقعات.. وحضور الجمهور تاريخى

«رشاد»: قدّمنا خصومات تصل إلى 60%.. و«منصور»: القراء صاروا كُتّاباً.. و«حداد»: قرّرنا منح خصم 25٪ على مشاركاتنا المقدّرة بـ400 عنوان

الصفحة الخامسة

أعلام التنوير

الذكرى الأولى لرحيل المفكر الكبير سيد القمني .. التنوير «رسالة»

فى عيون المفكرين: صاحب رؤية تنويرية.. ومن أساءوا إليه لم يقرأوا كتبه

«الشوباشى»: الدين فى فكره يعنى الإقناع وليس القمع.. و«ناعوت»: من ينهشون فى سيرته حياً وميتاً يجهلون أفكاره

إيزيس القمنى: أدرس عروضاً كثيرة لنشر الميراث الفكرى لوالدى على أوسع نطاق

ابنة المفكر الراحل: أغلب أعماله منشورة إلكترونياً.. واسمه سيبقى مقترناً ببقاء أفكاره

حزنى على رحيل والدى أكبر من التفرغ للرد على أى صغائر تطال سيرته

الهجوم على والدى

أبرز مؤلفاته

حروب دولة الرسول

النبى إبراهيم والتاريخ المجهول

الحزب الهاشمى وتأسيس الدولة الإسلامية

رب الزمان: كتاب وملف القضية

خالد منتصر يكتب: وردة على قبر «القمنى»

الصفحة السادسة

حكم رادع بحق آخر حلقات سلسلة المستريحين: الحبس 15 عاماً لـ«مصطفى البنك»

«المسـتريح»

«الطماع موجود.. النصاب بخير»

«الداخلية» تواجه أباطرة النصب.. أشهرهم «البنك والحصاوى»

اللواء محمد زكى: الأمية الاقتصادية لدى المواطنين أبرز أسباب انتشار ظاهرة النصب وجمع أموال الضحايا.. والتوعية والمواجهة الأمنية هما الحل

أبرز المستريحين المقبوض عليهم

للواء نجاح فوزى: توسع الدولة فى المشروعات الصغيرة ضيّق الخناق على المستريحين

مساعد وزير الداخلية الأسبق: أنصح بعدم التعامل مع الإعلانات الوهمية أو الإفصاح عن بيانات شخصية

الأجهزة الأمنية لا تدّخر جهداً فى ملاحقة المستريحين.. والقبض على مستريح أسوان انتهى باستشهاد لواءين و3 مجندين

الصفحة السابعة

حيل المستريحين للنصب على الضحايا

خداع النصابين إعادة إنتاج لظاهرة «توظيف الأموال» فى الثمانينات.. وتنوع الأفكار لاستمرار الخداع

حيلة اللانشون

مستريح السيارات

حيل «الأدوية والبيتكوين والحج»

فخ الكتاكيت

خديعة حديث الموتى

خبير قانونى.. «العقوبات» حدد الفارق بين جريمتى توظيف الأموال والنصب

عقوبات رادعة لجرائم النصب.. قد تصل للحبس 7 سنوات

أحكام رادعة ضد المستريحين

السجن 15 سنة لـ«مستريح المنيا»

حبس مستريح مدينة نصر

السجن 15 سنة لـ«مستريح المنيا»

حبس مستريح مدينة نصر

حبس مستريح «الأدوات الصحية بالفجالة»

الصفحة الثامنة

اعتذاركم مقبول

طوارئ فى الأهلى

إصابة «كهربا» ومفاجأة «الشحات».. وتحرك بشأن الجماهير

«لا تخافوا.. لكن احذروا»

6 غيابات تضرب ريال مدريد والهلال وفلامنجو بنصف النهائى

«لا وقت للراحة»

الزمالك يبدأ دراسة «بلوزداد» لتجنب سيناريوهات السنوات الماضية

ختام من العيار الثقيل

3 مباريات قوية فى نهاية الدور الأول للدورى تحت شعار «البحث عن استعادة الانتصارات»