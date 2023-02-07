الأرصاد توضح أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات.. رياح نشطة وأسيوط تُسجل 4 درجات

كشفت الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، على 14 محافظة، وتعرض البلاد إلى موجة من الصقيع والرياح المحملة بالرمال والأتربة التي تنشط على محافظات السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والبحر الأحمر، مع استمرار اضطراب حركة الملاحة في البحر المتوسط حيث سجلت ارتفاع الأمواج 3.5 متر.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، أوضح البيان تعرض محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلى فرص سقوط أمطار تصل إلى 20% على مدار اليوم، كما تشهد قمة جبل موسى وسانت كاترين تكون الثلوج، فيما جاءت أماكن سقوط الأمطارغدًا في السواحل الشمالية الغربية مطروح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط بنسبة تصل إلى 40%.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية وهي بورسعيد ومنطقة رفح سقوط أمطار تصل إلى 40% وتكون متوسطة على مدار اليوم، وتمتد فرص سقوط الأمطار غدا الأربعاء إلى محافظات الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، حيث تكون خفيفة تصل إلى 30% تقريبا.

فرص سقوط الأمطار

وعن درجات الحرارة في المحافظات غدا، تُشير التوقعات إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث سجلت الصغرى في شمال الصعيد أقل من 5 درجات، وهم أسيوط 4 درجات، والمنيا 5 درجات، وسوهاج 5 درجات، وبني سويف 6 درجات.

وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط غدا تكون مضطربة شمالية غربية يصل ارتفاعها إلى 3.5 متر، وفيما يتعلق بالبحر الأحمر تكون الأمواج مضطربة وتتراوح ارتفاعها 2.5 متر وتكون شمالية غربية.