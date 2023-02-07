محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.5%

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022 _ 2023 بالمحافظة بنسبة نجاح 77.5%، و57.2 % للمنازل، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، وعمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، وإسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، إن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح جرى وضعها على الرابط التالي https://lookerstudio.google.com/reporting/87bda76b-71da-479d-b644-e5b17f994a03

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، أنه سيتم فتح باب التظلمات أمام الطلاب الراغبين طبقا للوائح والإجراءات المعمول بها.