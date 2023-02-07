محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.5%

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري بنسبة 74.56 %، وكذلك نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 84.60%، وذلك بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

محافظ القليوبية يهنئ الناجحين في الشهادة الإعدادية

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مؤكداً ان الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، إضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

98 ألف طالب أداوا امتحانات الإعدادية

ومن جانبه، أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98 ألفا و309 طلاب وطالبات، حضر منهم 97 ألفا و249 طالبا وطالبة.

رايط إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية

وأوضحت مديرية التعليم بالقليوبية، في بيانها، أنّه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس والاسم محافظة القليوبية عقب اعتمادها من محافظ الإقليم ونشرها علي موقع المديرية من هنا.

كما سيتم إعلان النتيجة عبر صفحة محافظة القليوبية الرسمية على موقه «فيسبوك» من هنا.