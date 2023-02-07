قوافل البحوث الإسلامية تصل إلى أكثر من 20 ألف مواطن في جنوب سيناء

قال الشيخ السيد رفعت أبو الوفا، مدير عام منطقة وعظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وجه بضرورة استمرار قوافل البحوث الإسلامية في زيارة مدن جنوب سيناء على أن تقوم بعمل ندوات ومحاضرات في كل الوديان والتجمعات البدوية.

20 ألف مواطن من أبناء جنوب سيناء

أكد أن قافلة البحوث الإسلامية، استطاعت الوصول لأكثر من 20 ألف مواطن من أبناء جنوب سيناء من أجل التوعية والدعوة ونشر الأخلاق الحميدة، مشيرًا إلى أن القوافل تضم مجموعة من علماء الأزهر الشريف بينهم واعظة لنشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يحث عن العمل والتعاون ومحاربة الفكر المتطرف.

زيارة المصالح الحكومية

قال مدير عام منطقة وعظ جنوب سيناء، إن القافلة نظمت زيارات لعدد من المصالح الحكومية والمديريات بمحافظة جنوب سيناء، حيث جرى عقد لقاء مع موظفي مجلس مدينة طور سيناء تحت إشراف مبروك الغمريني رئيس مجلس مدينة طور سيناء، مشيرًا إلى أنه جري عقد لقاء مع العاملين بمجلس مدينة طور سيناء وتحدث الشيخ محمد عبدالستار الصعيدي عضو قافلة مجمع البحوث الإسلامية بمحافظة جنوب سيناء عن قول الله تعالى«ومن يتق الله يجعل له مخرجا».

أوضح «أبو الوفا»، أن الإنسان دائما ما يخطئ، فهذه طبيعة وفطرة قال صلى الله عليه وسلم (كل ابن آدم خطاء،) وخير الخطائين التوابون، قائلًا إن التوبة هي الطريق إلى التقوى والتقوى هي سبيل النجاة ومغفرة الذنوب وتيسير الأحوال.

أهداف القوافل

قال الشيخ رفعت أبو الوفا، إن القافلة الثقافة تهدف إلى نشر الأخلاق الحميدة وأسس تربية النشء وصلة الأرحام والتعاون بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى القوافل تحت رعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الشيخ محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والشيخ نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بتوجيهات الدكتور محمود الهوارى الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية.

وتابع أن القافلة قامت بزيارة مديرية الصحة والسكان بطور سيناء، وجرى اللقاء عدة محاضرات في عدد من المدن والمصالح الحكومية والرد على أسئلة المواطنين، شملت الزيارة عدد من الوديان والتجمعات البدوية، بالإضافة إلي مواقع العمل.