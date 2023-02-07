تشييع جثمان شاب توفي أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه بالشرقية 

شيع أهالي قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية اليوم، جثمان الشاب محمد ياسر عثمان 21 عاما، الذي توفي إثر توقف عضلة القلب أثناء ممارسته لعبة كرة القدم رفقة عدد من أصدقائه بمركز شباب بردين .

جنازة مهيبة لتشييع جثمان شاب توفي أثناء ممارسة كرة القدم بالشرقية

شارك في الجنازة جموع غفيرة من أهالي قرية بردين في مشهد حزين عكس الوداع المؤلم للشاب وقال سعيد عايش صديق الشاب الراحل لـ«الوطن»، إن وفاة صديقه كانت بمثابة الصدمة التي أثارت حالة من الحزن بين جميع أهالي القرية، مشيرا إلى أن صديقه الراحل كان حاصل على دبلوم صنايع ويتوسط أشقائه.

سبب وفاة الشاب الراحل

وحول تفاصيل وفاة الشاب الراحل قال: «توجهنا رفقة محمد إلى مقر مركز شباب القرية لنمارس لعبة كرة القدم كما اعتدنا من وقت لآخر.. أثناء اللعب سقط محمد على الأرض مغشيا عليه، وقمنا بنقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه، ولكن أخبرنا الأطباء أنه فارق الحياة إثر توقف عضلة القلب.. كان شاب طيب وفي حالة ومحبوب من الجميع الله يرحمه ويصبر أهله».