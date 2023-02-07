متى يعود ميناء إسكندرون التركي إلى العمل بعد تضرره من الزلزال؟

أضرار بالغة لحقت بميناء إسكندرون التركي، بسبب الزلزال القوي الذي تعرضت له الدولة، أمس الاثنين، وجرى تعليق العمل في الميناء إلى إشعار آخر، بسبب حريق جديد في الميناء بعد الانهيار الذي حدث فيه.

بيان للشركة التي تدير ميناء إسكندرون

وأصدرت الشركة التركية التي تدير ميناء إسكندرون، بيانا صحفيا، مساء اليوم الثلاثاء بحسب قناة «العربية» الإخبارية، قالت خلاله لم يجرى تحديد الوقت الذي سيعود فيه العمل في الميناء إلى طبيعته، مبينة أنه يجرى تغيير وجهة جميع الحجوزات أو الموجودة في المياه، بالإضافة إلى تحويل جميع الحاويات إلى مراكز قريبة، ومن بينها ميناء مرسين في تركيا وميناء بورسعيد في مصر.

وأعلنت تركيا عبر هيئة الملاحة البحرية التحرية، تعرض ميناء إسكندرون الذي يقع في إقليم خطاي بجنوب البلاد وقع عليه ضرر جراء الزلزال القوين، واشتعلت اليوم النيران في مئات الحاويات في الميناء، ما أدى إلى تعليق عمليات الإنقاذ.

تحرك طائرات لإنقاذ العاملين في ميناء إسكندرون

وحركت تركيا عدة طائرات لإنقاذ العاملين في الميناء الذي اشتعل فيه النيران قبل قليل مع إرسال فرق طبية على متن هذه الطائرات بجانب فرق إنقاذ مدربة، وتسبب الزلزال الذي أدى إلى حريق في ميناء إسكندرون إلى قتل عدد يصل من 4000 لـ 5000 قتيل في تركيا فقط.

اتصال هاتفي من وزير الخارجية بعد إندلاع حريق في ميناء إسكندرون

وحرص وزير الخارجية سامح شكري على إجراء اتصال هاتفي بنظيره التركي بعد إندلاع حريق في ميناء إسكندرون، وكذلك وقوع زلزال في تركيا، وقدم وزير الخارجية التعازي لحكومة وشعب تركيا في ضحايا الزلزال مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.