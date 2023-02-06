مساعد وزير الخارجية الأسبق لقناة الحياة: مصر تبحث عن شراكات دولية مع الاتحاد الأوروبي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي في هذا التوقيت مهم جدا لأن مصر تبحث عن شراكات دولية متعددة، خاصة مع الجوار الجغرافي الأقرب وهو الاتحاد الأوروبي، وهو فرصة لاستطلاع الأوضاع والاستماع إلى رؤية رئيس كرواتيا حول تطورات الأوضاع الحادثة في أوروبا، خلال زيارته لمصر.

التشاور والتنسيق

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»، أن الحديث أكيد طال الأزمة الدائرة بين روسيا وأكرانيا، «هذا الصراع الذي يهدد المصالح الأوروبية ويحتاج إلى التنسيق والتشاور، وكما تعودنا من الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما، فهناك بحث عن تطور العلاقات الثنائية، ودعمه في كل المجالات، وما ذكر اليوم خلال المباحثات حول التعاون في المجال السياحي والعسكري والاستثماري وإنشاء مناطق صناعية في مصر، ودعوة الرئيس للاستثمار في مصر، كما أن كرواتيا من الدول الأوروبية صاحبة الاقتصاديات الناهضة».

احتياجات السوق

وتابع: «هناك العديد من الصادرات المصرية التي يمكنها النفاذ إلى السوق الكرواتي، كما أن كرواتيا أيضا فرصة لتلبية احتياجات السوق المصري من السلع الغذائية والحبوب خاصة في هذه المرحلة».