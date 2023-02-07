تعيين إسماعيل القن نائبا لرئيس جامعة كفر الشيخ لشئون الدراسات العليا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، صدور قرار جمهوري، بتعيين الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم السيد القن، نائباً لرئيس جامعة كفر الشيخ لشئون الدراسات العليا والبحوث.

السيرة الذاتية للدكتور إسماعيل القن نائب رئيس جامعة كفر الشيخ

وفيما يلي ننشر أهم المعلومات عن الدكتور إسماعيل القن، بعد تعيينه نائباً لرئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون الدراسات العليا:

وُلد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم السيد القن، في مركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، في 8 مارس عام 1970، وتخرج في كلية الطب البيطري جامعة القاهرة في مايو عام 1993، وعُين معيدًا بكلية الطب البيطري بنفس الجامعة في نوفمبر عام 1994.

تدرج «القن»، في الدرجات العلمية، بدءًا من درجة مدرس مساعد التي نالها في أكتوبر عام 1997، ورُقي إلى درجة مدرس في إبريل عام 2002، وحصل على درجة أستاذ مساعد في مايو عام 2007، ونال درجة الأستاذية في التوليد والتناسل والتلقيح البيطري في أكتوبر عام 2012.

حصل «القن»، على عدد من الجوائز العلمية، منها جائزة النشر العلمي بجامعة كفر الشيخ في إبريل عام 2010، وعُين وكيلًا لكلية الطب لكلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع لمدة 3 سنوات من ديسمبر عام 2012 حتى عام 2015.

نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون الدراسات العليا

وصدر قرار جمهوري بتعيين الدكتور إسماعيل القن، عميدًا لكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، في مارس عام 2017، وحظى بتجديد الثقة عميدًا لكلية الطب البيطري لفترة ثانية في يونيو عام 2020 إلى أن صدر له اليوم قرار جمهوري بتعيينه نائباً لرئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.