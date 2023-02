إنقاذ رضيعة من تحت الأنقاض بتركيا بعد مرور 30 ساعة من وقوع الزلزال (فيديو)

بعد مرور أكثر من 30 ساعة من وقوع الزلزال المدمر بسوريا وتركيا، تستمر عمليات الإنقاذ في الدولتين، ويتداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة إنقاذ أم وطفلتها الرضيعة.

وبحسب ما ذكره فريق الإنقاذ، الطفلة تبلغ من العمر 6 أشهر، وجرى إنقاذها في هاتاي بتركيا، مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض.

وذكر وزير الداخلية التركي أنه يسابق الزمن للوصول إلى المفقودين.

