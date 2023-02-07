إنقاذ رضيعة من تحت الأنقاض بتركيا بعد مرور 30 ساعة من وقوع الزلزال (فيديو)

بعد مرور أكثر من 30 ساعة من وقوع الزلزال المدمر بسوريا وتركيا، تستمر عمليات الإنقاذ في الدولتين، ويتداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة إنقاذ أم وطفلتها الرضيعة.

استمرار عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض

وبحسب ما ذكره فريق الإنقاذ، الطفلة تبلغ من العمر 6 أشهر، وجرى إنقاذها في هاتاي بتركيا، مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض.

وذكر وزير الداخلية التركي أنه يسابق الزمن للوصول إلى المفقودين.

a mother with a six-month-old child was rescued from the rubble. in Hatay Turkey today after more than 30 hours . Good work rescue #turkey #earthquake #Syria #TurkeyQuake #earthquakeinturkey #Syrie pic.twitter.com/ONGgVwE2L3 — Aami Shaw (@PGTAnalytics) February 7, 2023

ارتفاع أعدد الضحايا في تركيا وسوريا

يذكر أن زلزال تركيا وسوريا هو الأكثر عنفا منذ عام 1999، إذ وصلت أعدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 3549 قتيلا وإصابة أكثر من 22 ألف جريح، وفي سوريا نحو 1712 قتيلاً، كما تسبب في انهيار آلاف المباني والمنازل السكنية وشبكات الكهرباء والغاز ودفع السكان إلى الخروج من منازلهم في خوف وزعر، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قوات الإنقاذ استطاعت إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن، معلنا حالة طوارئ في المناطق المنكوبة لمدة 3 أشهر.