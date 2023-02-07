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إنقاذ رضيعة من تحت الأنقاض بتركيا بعد مرور 30 ساعة من وقوع الزلزال (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
05:12 م | الثلاثاء 07 فبراير 2023
زلزال تركيا وسوريا

زلزال تركيا وسوريا

بعد مرور أكثر من 30 ساعة من وقوع الزلزال المدمر بسوريا وتركيا، تستمر عمليات الإنقاذ في الدولتين، ويتداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة إنقاذ أم وطفلتها الرضيعة.

استمرار عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض

وبحسب ما ذكره فريق الإنقاذ، الطفلة تبلغ من العمر 6 أشهر، وجرى إنقاذها في هاتاي بتركيا، مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض.

وذكر وزير الداخلية التركي أنه يسابق الزمن للوصول إلى المفقودين.

ارتفاع أعدد الضحايا في تركيا وسوريا

يذكر أن زلزال تركيا وسوريا هو الأكثر عنفا منذ عام 1999، إذ وصلت أعدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 3549 قتيلا وإصابة أكثر من 22 ألف جريح، وفي سوريا نحو 1712 قتيلاً، كما تسبب في انهيار آلاف المباني والمنازل السكنية وشبكات الكهرباء والغاز ودفع السكان إلى الخروج من منازلهم في خوف وزعر، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قوات الإنقاذ استطاعت إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن، معلنا حالة طوارئ في المناطق المنكوبة لمدة 3 أشهر.

 

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بقلم أحمد عادل موسى