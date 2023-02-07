وقف الحفلات الفنية في سوريا لأجل غير مسمى

كشفت الفنانة تماضر غانم، عضو مجلس نقابة الفنانين في سوريا، عن وقف الحفلات الفنية في بلادها، لأجل غير مسمى، على خلفية الآثار التي خلفها الزلزال، منذ فجر الاثنين، ووقوع المئات من الضحايا والمصابين.

إيقاف العمل بهذه الموافقات حتى إشعار آخر

ونشرت تماضر غانم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، نسخة ضوئية من قرار وزارة السياحة، بوقف تصاريح الحفلات الفنية لأجل غير مسمى، حيث جاء فيه: «نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، يطلب إليكم عدم منح موافقات الإقامة حفلات فنية عامة ولكافة المنشات السياحية، وإعلام أصحاب ومستثمري هذه المنشات الحاصلين على موافقات لحفلات أو برامج فنية مسبقًا إيقاف العمل بهذه الموافقات حتى إشعار آخر».

كان الفنان هاني شاكر، أعلن تأجيل حفله في سوريا، مساء أمس الاثنين، الذي كان من المُقرر إحياؤه يوم 13 فبراير، ضمن احتفالات عيد الحب، بسبب آثار الزلزال، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قدّم فيه واجب العزاء لأسر ضحايا الزلزال، وأطيب التماني بالشفاء للمصابين.

وقال هاني شاكر: «طبعًا نتيجة للظروف اللي بتمر بها سوريا قررت أنا وأصدقائي وزملائي متحدين الحفل اللي كان هيتعمل يوم عيد الحب، هنأجله لوقت تاني إن شاء الله في القريب العاجل».

وأضاف هاني شاكر في رسالته للشعب السوري، وتابع: «كل تمنياتنا للشعب السوري الحبيب بدوام الأمن والأمان وأشوفكم دايمًا على خير إن شاء الله».