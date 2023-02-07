قناة الحياة تستعرض أعمال تجديد شبكة كهرباء بمركز ديرمواس في المنيا

استعرضت قناة الحياة جانبا من استمرار أعمال تدعيم وإحلال وتجديد شبكة كهرباء جهد منخفض بقرية تل بني عمران التابعة لمركز ديرمواس في محافظة المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة، وقد تضمن مشروع الإحلال 1530 عامود جهد منخفض و20 عامود جهد متوسط، وتغيير موصلات جهد بطول 3500 متر وتنفيذ كابلات جهد متوسط بطول 25 كيلومترا.

تدعيم أعمدة الجهد المنخفض

وقال علاء التلاوي، مسؤول حياة كريمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، إن المرحلة تضمنت تدعيم أعمدة الجهد المنخفض في القرية التي تقع في منطقة نائية بين نهر النيل والظهير الصحراوي الشرقي، لافتا إلى أن مشروعات حياة كريمة تضمنت مختلف القطاعات وليست الكهرباء فقط.

مجمع خدمي في قرية بني عمران

وأشار إلى أن حياة كريمة نفذت مجمعا خدميا في قرية بني عمران، ومجمع خدمات زراعية، و2 وحدة صحية وأخرى تحت الإنشاء؛ ليصل إجمالي الوحدات الصحية في مركز ومدينة دير مواس 17 وحدة صحية بنظام التأمين الصحي الشامل، إلى جانب 3 محطات صرف صحي.