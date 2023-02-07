«الحياة» ترصد استمرار إنشاء وحدة صحية بـ«دير مواس» في المنيا

استعرضت قناة الحياة، جانبا من استمرار العمل في إنشاء وحدة صحية بقرية الحاج قنديل في مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، ضمن مبادرة حياة كريمة.

مشروع وحدة صحية

قال المهندس محمد محمود، استشاري مشروع وحدة صحية الحاج قنديل بمركز ديرمواس، إن الوحدة مكونة من دورين على مسطح 1600 متر، والدور الأرضي يتضمن عيادات الأسنان والصيدلية وطب الأسرة ومتابعة الحمل، والدور الثاني يتضمن مخازن وسكن أطباء وأطقم التمريض.

نسبة التنفيذ وصلت لـ45%

وأوضح المهندس هيثم بركات، مدير مشروع الوحدة الصحية بقرية الحاج قنديل في دير مواس، إن المشروع بدأ من 3 أشهر، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 45%، وخلال 3 أشهر سيتم الانتهاء من المشروع.

جدير بالذكر، أن تكلفة المشروع بلغت 33 مليون جنيه تكاليف إنشاء الوحدة الصحية بقرية الحاج قنديل.