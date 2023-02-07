قصة مقتل تاجر المواشي على يد جاره في القاهرة.. المتهم ترصد للمجني عليه

«علاء».. تاجر الماشية يقضي أغلب ساعات يومه في العمل داخل مزرعته بجنوب الجيزة، بينما كان يخصص يوم الخميس أسبوعيًا للمرور على الجزارين لجمع المبالغ المالية المتبقية لديهم، لكنه لم يدرك أن نهايته ستكون على يد جاره الذي تنقل خلفه من محافظة الجيزة حتى وصل إلى قلب العاصمة وتحديدًا في السيدة زينب، وهناك وجد الأخير الفرصة سانحة فقتله وسرق أمواله وهرب.

سرقة 50 ألف جنيه

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل القبض على المتهم بقتل تاجر ماشية وعثر بحوزته على مبلغ 50 ألف جنيه سرقها من المجني عليه بعد أن تربص به وسدد له عدة طعنات قاتلة أودت بحياته في أحد الشوارع بالسيدة زينب ورصدت كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال التجارية تفاصيل الحادث ما ساهم في سرعة القبض على منفذ الجريمة وبمواجهته تبين أنه استأجر سيارة سوزوكي وكان يسير خلف جاره حتى قتله طمعًا في أمواله.

حبس المتهم بقتل جاره

ووفق جلسة تحقيق جديدة صباح اليوم أمام النيابة العامة التي نسبت للمتهم تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، حكى المتهم خطة الجريمة على مدار 3 ساعات متصلة، كما جدد قاضي المعارضات حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات قال المتهم «م.ط»: «كنت عارف إن جاري معاه فلوس كتير وهو يوم الخميس بيمر على الجزارين لاستلام باقي الفلوس عشان كده قتلته».

وأرشد المتهم عن السكين المستخدم في الجريمة، وأنه في منزل صديق له في المرج بالقاهرة وأنه ذهب إليه عقب تنفيذ الجريمة وأعطى له المبلغ، وهو 50 ألف جنيه من أجل مشاركته في مخبز «عيش فينو».

براءة صديق المتهم

واعترف صديق المتهم بأنه لا يعرف شيئًا عن جريمة القتل، وأنه تفاجأ بصديقه يحضر إليه للمبيت وأعطاه مبلغا ماليا، وطلب منهم أنه يدخل معه شريكًا في المخبز فوافق وبعدها تفاجأ بالشرطة تلقي القبض عليهما، رواية صديق المتهم توافقت مع رواية منفذ الجريمة الذي اعترف أنه قتل جاره بمفرده من أجل سرقته.

عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة

يقول الخبير القانوني الدكتور عبدالله محمد عبدالله المحامي بالنقض، في حديثه للوطن، إنّ عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة وفق قانون العقوبات هي الإعدام شنقًا: «يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».