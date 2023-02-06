السجن 7 سنوات لمشرف نشاط بتهمة قتل «حما ابنه» في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الأولى، اليوم الإثنين، بمعاقبة «أحمد.ع.ع.م»، 47 سنة، أبكم، ويعمل مشرف نشاط، ومقيم قرية تطون بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، بالسجن 7 سنوات، بتهمة بقتل حما ابنه، انتقامًا منه.

صدر الحكم، برئاسة المستشار ياسر محرم رئيس محكمة جنايات الفيوم وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، وعضوية المستشارين مجدي محمد هريدي، وبيشوي النسر جميل، ووكيل نيابة أسامة طارق، وأمانة سر مرقص نبيل، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

العثور على جثة خمسيني في مجرى مائي

تعود تفاصيل القضية رقم 32619 جنح مركز شرطة إطسا لسنة 2022، والمقيدة برقم 2060 كلي الفيوم، إلى 20 سبتمبر المُنقضي، حينما تلقى مركز شرطة إطسا، إخطارًا من مواطن بالعثور على جثة مواطن يدعى «ع.ع»، 50 سنة، في مجرى مائي بقرية تطون بدائرة المركز.

حما ابنته وراء ارتكاب جريمة القتل

وتبينّ من التحريات الأولية، أنّ حما ابنة المجني عليه، وراء ارتكاب جريمة قتل المجني عليه، انتقامًا منه حيث جرى ضبطه واعترف بارتكابه الجريمة، وقام بتمثيلها.

مترجم إشارة لسماع أقوال المتهم

واستدعت المحكمة مترجم إشارة في جلستها المنعقدة الشهر المنصرم، لسماع أقوال المتهم الذي قال إنّ المجني عليه حوّل حياته إلى جحيم، حيث كان يزور ابنته «زوجة ابن المتهم» ويصعد أعلى سطح المنزل ويتعاطى المواد المخدرة.

هشّم رأسه المجني عليه

وأوضح المتهم أمام المحكمة أنّه يوم ارتكاب الجريمة، حضر المجني عليه لزيارة ابنته، وصعد أعلى سطح المنزل، فاستشاط غضبًا وصعد للأعلى، وتشاجر معه، وسدد له عدة ضربات حتى فارق الحياة، ثم حمله على كتفه، وتخلص من جثته بإلقائه في مجرى مائي بالقرية.

إحالة المتهم لمحكمة الجنايات

جرى تحرير المحضر اللازم، وعرض المتهم على النيابة التي تولت التحقيق معه، ثم جرى إحالته إلى محكمة الجنايات التي تولت محاكمته من خلال عدة جلسات حتى أصدرت حكمها المتقدم.