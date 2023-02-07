تفاصيل مبكية في قتل ربة منزل على يد زوجها.. و«الجنايات» تعاقبه بالمؤبد

داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة منشأة ناصر في القاهرة، لم تتوقف الخلافات بين عامل وزوجته منذ زواجهما، وكثيرًا ما كانت تتدخل الأسرة لإنهاء تلك الخلافات ولكن سرعان ما تعود مرة أخري حتى أصبح استمرار علاقتهما الزوجية أمرًا مستحيلًا، لتطلب الزوجة الطلاق ويرفض الزوج طلبها، لتلجأ إلى محكمة الأسرة لتقيم دعوى طلاق للضرر ودعوى نفقة صغيرين ضده.

دعوى طلاق أنتهت بقتل

وفى ذلك اليوم، قرر الزوج إنهاء حياة زوجته لقيامها برفع دعوى طلاق ضده، فحمل سكينًا ووجه لها عدة طعنات، لتسقط على الأرض غارقة في دمائها، ويحملها الأهالى ويتوجهوا بها الى إحدى المستشفيات الموجودة بالقرب من المكان، ولكن لم تنجح كل محاولات إسعافها من قبل الفريق الطبي، نظرًا لخطورة الإصابات التى تعرضت لها لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل المستشفي، وترسل إشارة إلى الشرطة بالواقعة.

السجن المؤبد

وبانتقال رجال الشرطة وفحص البلاغ، ضُبط الزوج وإقتياده الى قسم الشرطة ليعترف بقتلها ويرشد عن السلاح المستخدم فى الجريمة، وبعد تحقيقات موسعة أجرتها جهات التحقيق، أمرت بحبسه وجدد قاضي المعارضات حبسه للمرة الثانية، وأحالته النيابة العامة الى المحكمة التى قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد.