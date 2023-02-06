تأجيل محاكمة الأصدقاء الأربعة بتهمة قتل سائق وسرقة سيارته بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الأولى، بجلستها المنعقدة اليوم الإثنين، بتأجيل محاكمة الأصدقاء الأربعة، في قضية استدراج سائق من محافظة القاهرة إلى الفيوم، وقتله وسرقة سيارته، وهاتفه المحمول، ودفنه في صحراء الفيوم، إلا أنّ السيارة المسروقة كشفت جريمتهم وتم القبض عليهم بالقليوبية، إلى دور الانعقاد المُقبل من شهر مارس، وذلك لندب محامي لأحد المتهمين لعدم وجود محام معه.

صدر القرار، برئاسة المستشار ياسر محرم رئيس محكمة جنايات الفيوم وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، وعضوية المستشارين مجدي محمد هريدي، وبيشوي النسر جميل، ووكيل نيابة أسامة طارق، وأمانة سر مرقص نبيل، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

السيارة المسروقة كشفت الجريمة

ترجع وقائع جريمة قتل السائق، التي حملت رقم 32490 جنح مركز الفيوم، والمقيدة برقم 1776 كلي الفيوم، إلى الأول من يناير 2021، حينما تم ضبط أربعة أشخاص في أحد الأكمنة بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وبرفقتهم سيارة مُبلغ بسرقتها، وتبينّ أنّهم قتلوا صاحبها وسرقوها.

استدرجوا سائقا من القاهرة وقتلوه بالفيوم

وبالتحقيق مع المتهمين الأربعة، اعترفوا بأنّهم استدرجوا السائق المجني عليه عبد الله محمد عثمان، سائق، من محافظة القاهرة، بحجة توصيلهم إلى منزل أحدهم في محافظة الفيوم، وعقب وصولهم، قدموا له الطعام ودعوه للتدفئة بالنيران والراحة قليلًا قبل العودة، ثم دسوا لهم سم في الطعام، وما إن سري السم في جسده لفظ أنفاسه الأخيرة، فقاموا بسرقة السيارة والهاتف المحمول.

تخلصوا من الجثة بدفنها في الصحراء

وقرر المتهمون الأربعة، وهم محمد.س.م.م، 23 سنة «محبوس»، ودسوقي.إ.خ.ع، 20 سنة «محبوس»، وإبراهيم.م.إ.ص، 20 سنة «محبوس»، وأحمد.أ.م.ط، 22 سنة «هارب»، التخلص من الجثة اعتقادًا منهم بأنهم سيفلتون من العقاب، فاصطحبوا الجثة إلى منطقة صحراوية نائية، وقاموا بالتخلص منها بدفنها في الرمال.

عملوا بالسيارة في القليوبية

وعقب إنهاء جريمتهم، انتقل المتهمون إلى محافظة القليوبية للعمل بالسيارة، إلا أنّه تم القبض عليهم، وكشف جريمتهم، وتسليمهم إلى الشرطة بالفيوم لاستكمال التحقيقات معهم، وتقديمهم للمحاكمة، حيث تولت النيابة العامة التحقيق معهم، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات التي تولت محاكمتهم على مدار عدة جلسات، تمهيدًا لإصدار الحكم على المتهمين الأربعة، والتي أجلت محاكمتهم لانتداب محامي لأحد المتهمين.