حملات على الأسواق وتحرير 66 محضرا متنوعا بكفر الشيخ

شنّت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات على الأسواق، والمحال التجارية، لمتابعة إعلان المحال عن أسعار السلع، والتصدي لمحاولات التلاعب من قبل عدد من أصحاب المحال، إضافة إلى التصدي لمحاولات احتكار السلع، بتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة، ووفقاً لرؤية مصر 2030.

تحرير 66 محضراً متنوعاً

وأسفرت الحملات التي شنتها 14 مركز ومدينة بمحافظة كفر الشيخ، عن تحرير 66 محضراً متنوعاً، ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وتفاوت في الأسعار من محل لآخر، إضافة إلي عدم الالتزام بالأسعار المعلنة بالمحال، وعدم حمل العاملين للشهادات الصحية.

محافظ كفر الشيخ: لا تهاون مع المخالفين

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين من التجار، وأن الحملات على الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع مستمرة، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيراً لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأضاف «نور الدين»، أنه يتابع يومياً نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.