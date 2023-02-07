الأرصاد تكشف حالة الطقس في الإسكندرية الأربعاء.. تحذير من 3 ظواهر جوية

يميل الطقس في الإسكندرية غدًا الأربعاء إلى البرودة، في استمرارية لما تشهده المدينة الساحلية منذ يومين بسبب منخفض البحر الأبيض المتوسط الذي يصحبه 3 ظواهر جوية متمثلة في الأمطار الغزيرة وارتفاع الأمواج وشدة الرياح.

تفاصيل الطقس في الإسكندرية غدا

وعن تفاصيل الطقس في الإسكندرية غدا، فقد أصدرت الأرصاد بيانا توضيحا عن درجات الحرارة للمدينة الساحلية تمثلت في أن العظمى 16 والصغرى 10 مع توقعات بسقوط الأمطار بنسبة حدوث 40%، ووجود سحب غائمة جزئيا.

وتوقعت هيئة الأرصاد، اضطراب الملاحة في البحر المتوسط حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و3.5 متر، وذلك ضمن توقعات حالة الطقس في الإسكندرية غدا.

ويعتبر اليوم هو الثاني على التوالي لاضطراب حركة الملاحة حيث توقعت الهيئة ارتفاع الموج اليوم إلى 5 أمتار، الذي رجعته إلى سرعات الرياح على البحر المتوسط.

طوارئ للتعامل مع الطقس في الإسكندرية غداً

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وذلك للتعامل مع الطقس في الإسكندرية غدا.

وظهرت تداعيات الطقس في الإسكندرية لما وقع أمس الاثنين إلى تشقق الرصيف على كورنيش الإسكندرية، في نطاق حي أول المنتزه.