وكيل تعليم كفر الشيح يُشيد بمشاركة الطلاب في مسابقة «نجوم المكتبة في القراءة»

أشاد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة عدد من الطلاب في تصفية مسابقة «نجوم المكتبة في القراءة»، على مستوى الجمهورية، الذي أُقيم مبنى الأنشطة الطلابية بالعجوزة، باشراف خالد بدر الدين فكرون، موجه عام المكتبات، والزيارة التي نمت للطلاب بمعرض الكتاب الدولي.

مسابقة «نجوم المكتبة في القراءة»

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتحويل المفاهيم التعليمية التقليدية القائمة على الحفظ والتلقين إلى مفاهيم تتواءم مع عصر التكنولوجيا، وثورة المعلومات، لتحقيق متطلبات التقدم وخدمة تطلعات التنمية، ولترسيخ قيم الابتكار، لتجويد الأداء وإتقانه، واحترام روح العلم، من هذا المنطلق يتم عقد مسابقة «نجوم المكتبة في القراءة».

وجرى مناقشة التلاميذ في المراحل التعليمية المتعددة، تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسي «المدارس الابتدائية»، جرى مناقشتهم في أضرار استخدام التليفون المحمول لفترة طويلة، والغش في الامتحانات وضرره على المجتمع.

أضرار الإدمان وأثره السيئ على الفرد والمجتمع

كما جرى مناقشة طلاب الحلقة الثانية من التعليم الأساسي «المدارس الإعدادية»، في أضرار الإدمان وأثره السيئ على الفرد والمجتمع، ومعلومات عن النوبة بجنوب مصر لكونها امتداد طبيعي لها؛ ومدينة أسوان والنوبة، وذكر أهم الأماكن الأثرية هناك.

وجرى مناقشة طلاب المدارس الثانوية، في عدد من الموضوعات منها، كيفية تنمية شخصية وأسلوب الطالب في التعامل مع من حولك، والمهن التي سيحتاجها العالم في العشر سنوات القادمة، والمهن التي سوف يتم الاستغناء عنها، وجرى مناقشة الطلاب والتلاميذ في المهارات المكتبية والمعلومات العامة، إلى جانب ضرورة وجود حصيلة قرائية.