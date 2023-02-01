أستاذ اقتصاد فرنسي: عدم التراجع عن قرار رفع سن التقاعد سيخلق أزمة سياسية

أكد الدكتور فرانسوا بن حمد أستاذ الاقتصاد بفرنسا، نجاح الحركة الاحتجاجية لكل النقابات العمالية في فرنسا للاحتجاج والوقوف أمام المشروع الحكومي الخاص بنظام التقاعد الجديد والذي يهدف لرفع سن الإحالة للتقاعد من 62 عامًا إلى 64 عامًا.

الموجة الاحتجاجية لها شعبية في الرأي العام الفرنسي

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي تامر حنفي في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الموجة الاحتجاجية لها شعبية في الرأي العام الفرنسي مشيرًا إلى أن آخر استطلاعات الرأي تفيد بأن أكثر من 61% من المواطنين يؤيدون هذه الحركات الاجتماعية.

وأشار إلى الاحتجاجات ستتفاقم وستتوسع إذا لم تحدث استجابة من الحكومة للمطالب ويمكن أن تؤدي لأزمة سياسية، ضاربًا المثل بأزمة ام 1995 في عهد الرئيس الراحل جاك شيراك والتي أدت لانتخابات برلمانية مبكرة وخسرت الأغلبية مقاعد البرلمان.

إذا لم تتنازل الحكومة عن طلباتها ستتوسع الاضرابات

وأكد أن هذه الأزمة يمكن أن تضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حل البرلمان مشيرًا أنه إذا لم تتنازل الحكومة عن طلباتها ستتوسع الإضرابات لافتًا إلى أن الحوار هو الحل الوحيد أمام الحكومة.