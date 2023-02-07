مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق: المبالغ المرصودة من الحكومة لن تكفي تقديم المساعدات لمتضرري الزلزال

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن رئيس الوزراء السوري، تفقد أوضاع من تم إجلائهم من منازلهم التي دمرت وهدمت في اللاذقية، وزارهم في مراكز إقامتهم المؤقتة التي حددت في ملعب جبلة الرياضي، وعدد من الأماكن الأخرى.

50 مليار ليرة تركية

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الخطة التي اعتمدتها الحكومة السورية التي رصد لها 50 مليار ليرة تركية، لتقديم الدعم للنازحين الذي خرجوا من منازلهم، وأيضا عمليات الإجلاء والبحث عن الناجين، وقطعا هذه المبالغ لا تكفي للانقاذ وتقديم المساعدات، رغم أن المؤسسات والجمعيات الأهلية تقدم المساعدات، كما جرى فتح باب المساعدات بين المحافظات، ووصلت المساعدات إلى النازحين الذين خرجوا من منازلهم فعلا.

خطة لتوزيع المهام

وتابع: «الخطة السورية اليوم، التي جرى اعتمادها تأتي تتويجا لما جرى أمس، للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، وترأسه اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، واعتماد خطة لتوزيع المهام بين الجهات الحكومية، وتقديم حلول إسعافية للنازحين، والعمل على تلافي أزمة الزلزال».