إصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بالمنيا

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي السريع في مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا، كما أصيبت طالبة وموظف نتيجة انقلاب دراجتين ناريتين بسبب السرعة.

تصادم سيارتين بالطريق الزراعي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام «8342 ن ا ن»، تمناية، 8174 ن ي ر، تاكسي، بالطريق الزراعي مصر أسوان بين قريتي إطسا المحطة والبيهو بمركز سمالوط.

انقلاب دراجتين ناريتين بسبب السرعة

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارت هيئة الإسعاف والفحص تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة مما أسفر عن إصابة محمد إبراهيم 41 عاما، كهربائي، وحسن ناجح 25 عاما، سائق، يقيمان بمركز سمالوط وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

كما تلقي مأمور مركز شرطة مغاغة، بلاغا بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية بسبب السرعة، أمام مسجد الفتح بشارع طه حسين بمدينة مغاغة، مما أسفر عن إصابة إيمان وصفي 16 عاما طالبة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية بسبب السرعة بالطريق الدائري في مركز المنيا، مما أسفر عن إصابة الحسيني سيد 52 عاما، موظف، يقيم بمدينة المنيا.