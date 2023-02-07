قناة الحياة ترصد أعمال إنشاء خط طرد قرية تل بني عمران في المنيا ضمن «حياة كريمة»

عرضت قناة الحياة فيديو لاستمرار أعمال إنشاء خط طرد قرية تل بني عمران التابعة لمركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ويربط خط الطرد بين محطة رفع قرية تل بني عمران بمحطة معالجة قرية العمارية الشرقية بطول 8425 مترا، ونسبة تنفيذ تصل لـ60%، ويستفيد من المشروع 12 ألف نسمة بقرية تل بني عمران وتوابعها، ويوفر المشروع 100 فرصة عمل لأهالي وشباب القرية.

شبكة انحدار بطول 15 كيلو

ويتضمن مشروع صرف صحي قرية تل بني عمران إنشاء شبكة انحدار بطول 15870 مترا.

وقال أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لقرية تل بني عمران بمركز دير مواس، إنه طبقًا للتكليفات والتوجيهات الصادرة بشأن إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في أسرع وقت طبقا للمعايير والمواصفات المعتمدة.

وأشار إلى أنه جرى إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعي، وجار إنشاء وحدة المطافي والموقف والسوق الحضارية للقرية، لافتًا إلى أنهم بصدد إنشاء المركز الطبي في قرية الحاج قنديل والمركز الطبي بقرية العمارية الشرقية ومحطة العمارية الشرقية، ضمن إنجازات مبادرة حياة كريمة.