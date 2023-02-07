«الحياة» تعرض نسب إنجاز محطة معالجة صرف صحي ثلاثية بالعمارية في المنيا

عرضت فضائية الحياة فيديو عن استمرار العمل بمحطة معالجة مياة الصرف الصحي الثلاثية بقرية العمارية الشرقية بمركز دير مواس بمحافظة المنيا وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تزيد مستقبلًا لطاقة 7 آلاف متر مكعب يوميًا

وتقام محطة المعالجة الثلاثية بالعمارية الشرقية على مساحة 21 ألف متر مربع وتعمل بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميًا في مرحلتها الأولى على أن تزيد مستقبلًا لطاقة 7 آلاف متر مكعب يوميًا.

وتصل تكلفة مشروع محطة المعالجة الثلاثية بقرية العمارية الشرقية 270 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ لـ80% ضمن مبادرة حياة كريمة.

ويوفر مشروع انشاء محطة المعالجة الثلاثية بقرية العمارية الشرقية 50 فرصة عمل لأهالي قرية العمارية الشرقية بمركز دير مواس ويستفيد من هذه المحطة 50 ألف نسمة هم أهالي قرى تل بنى عمران والحاج قنديل والعمارية الشرقية وتوابعهم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.