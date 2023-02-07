رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

«الحياة» تعرض نسب إنجاز محطة معالجة صرف صحي ثلاثية بالعمارية في المنيا

كتب:

أحمد حامد دياب
07:09 م | الثلاثاء 07 فبراير 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت فضائية الحياة فيديو عن استمرار العمل بمحطة معالجة مياة الصرف الصحي الثلاثية بقرية العمارية الشرقية بمركز دير مواس بمحافظة المنيا وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تزيد مستقبلًا لطاقة 7 آلاف متر مكعب يوميًا

وتقام محطة المعالجة الثلاثية بالعمارية الشرقية على مساحة 21 ألف متر مربع وتعمل بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميًا في مرحلتها الأولى على أن تزيد مستقبلًا لطاقة 7 آلاف متر مكعب يوميًا.

وتصل تكلفة مشروع محطة المعالجة الثلاثية بقرية العمارية الشرقية 270 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ لـ80% ضمن مبادرة حياة كريمة.

ويوفر مشروع انشاء محطة المعالجة الثلاثية بقرية العمارية الشرقية 50 فرصة عمل لأهالي قرية العمارية الشرقية بمركز دير مواس ويستفيد من هذه المحطة 50 ألف نسمة هم أهالي قرى تل بنى عمران والحاج قنديل والعمارية الشرقية وتوابعهم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

اقرأ المزيد:

قناة الحياة ترصد أعمال إنشاء خط طرد قرية تل بني عمران في المنيا ضمن «حياة كريمة»

«الحياة» ترصد استمرار إنشاء وحدة صحية بـ«دير مواس» في المنيا

مشاهير بين الحياة والموت تحت أنقاض زلزال تركيا وسوريا.. نجاة لاعب كرة دولي

أنشطة مكثفة لمبادرة «أنت الحياة» بالغربية في أسبوع.. ورش عمل ومسرح للأطفال
بقلم أحمد حامد دياب