باحث زلازل لقناة الحياة: تراكم الطاقة بشكل كبير يؤدي لحدوث هزات كبيرة

أكد الدكتور أحمد فريد منصور الباحث بالشبكة المصرية للزلازل، أن القشرة الأرضية ليست مستوية، مشبها إياها بقطع البازل الضخمة، وأن أي احتكاك بين هذه القطع يتسبب في حدوث الزلازل، لافتًا إلى أن الطاقة الزلزالية موجودة بالفعل منذ ملايين السنين.

تراكم الطاقة بشكل كبير يؤدي لحدوث زلازل

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن تراكم الطاقة بشكل كبير، يؤدي لحدوث زلازل كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه الزلازل معروف حدوثها في المناطق التكتونية، أو ما يعرف بحزام الزلازل.

ما شعرنا به في مصر موجات قادمة من اتجاه بعيد

وأكد أن المقارنة بين تركيا ومصر مختلفة تمامًا، نظرًا لوجود تركيا على حدود تكتونية، ووقوعها في منطقة أحزمة زلازل، مشيرًا إلى أن ما شعرنا به في مصر هي موجات قادمة من اتجاه بعيد، ولا يمكن أن تسبب أي مشكلة.