المطرب العراقي علي حسن يتعاون مع ماجد المهندس في أغنية «مابدي»

يستعد المطرب العراقي علي حسن فليح لطرح أغنية جديدة برفقة ماجد المهندس، تحمل اسم «ما بدي»، ويجري تصويرها مطلع الشهر المقبل، وتكون باللهجة العراقية، وتصوير فيديو كليب الأغنية في مدينة البصرة.

علي حسن يطرح أغنية الحية

من جانب آخر، طرح المطرب العراقي علي حسن فليح، أحدث أغانيه، التي تحمل اسم الحية، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات علي الحلفي وألحان أبو عليو، وماستر مهند الكعبي، وإخراج أحمد الربيعي.

ماجد المهندس وأغنية بخور

حقق الفنان ماجد المهندس، أكثر من 1.5 مليون مشاهدة، بأغنيته الجديدة التي تحمل اسم عود البخور، وذلك بعد أسابيع من طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية عود البخور للفنان ماجد المهندس من أشعار: جموح، ألحان: فايز السعيد، توزيع: نور هاشم، وتريات: هيثم سعدون، صولو عود: صادق جعفر، صولو قانون: حسن فالح، صولو ناي وساكسفون: وسام خصاف، صولو تشيلو: أحمد طه، جيتارات: باسم سعيد، ايقاعات: سمير القطان، هندسة صوت: حسين بركات، مكساج: جاسم محمد، إدارة إنتاج وفيديو آرت: علاء فياض، إشراف عام: علي الخوار .