عاجل.. مصرع طفلة وإصابة والديها في حادث تصادم بطنطا

لقيت طفلة رضيعة مصرعها، وأصيب والدها ووالدتها، بإصابات مختلفة ومتفرقة، إثر تصادم مركبة توك توك بسيارة، بالقرب من موقف شبين بمنطقة العجيزي بمدينة طنطا، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بحادث تصادم

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول طنطا، وغرفة عمليات الإسعاف بطنطا، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم أمام موقف شبين بمنطقة العجيزي بدائرة قسم ثان طنطا، أسفر عن وفاة طفلة رضيعة وإصابة 2 آخرين، بإصابات مختلفة ومتفرقة في أنحاء الجسد.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارتي إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع طفلة تدعى «الين .ح .ع» تبلغ من العمر عام ونصف ، وإصابة والدتها وتدعي «مي .ا.ل» وتبلغ من العمر 27 عاما، ووالدها «حامد .ع » 30 عاما، مصابين بكسور، وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين مركبة توك توك وسيارة .

رفع آثار الحادث

تم نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما جرى رفع آثار الحادث، تمهيدًا لتسيير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، والتحفظ على المركبات المتسببة في الحادث.