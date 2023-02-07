إصابة 4 أشخاص بينهم طفلان في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم دراجة بخارية بعمود إنارة أمام عزبة الأمراء التابعة لمركز اهناسيا غرب بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بحادث تصادم في بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية وعمود إنارة أمام عزبة الأمراء ووقوع مصابين.

ووجّه مدير أمن بني سويف، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف تابعة للمرفق إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي كلا من: أشرف كمال محمد، 40 سنة، عامل، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحلام محمد سلامة 40 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم الأيسر، ومحمد جمال مازن، ثلاث سنوات، مصاب بسحجات بالجسم، ومازن محمد كمال، ثلاث سنوات سحجات بالجسم وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.