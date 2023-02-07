ضبط 9 طن دقيق مدعم وأقماح قبل بيعها في السوق السوداء في مطروح (صور)

تمكنت مديرية التموين بمطروح بالاشتراك مع قسم مباحث التموين، من ضبط 9 طن دقيق مدعم وأقماح محظور تداولها وأعلاف مجهولة بالإضافة إلى طن سولار، استمرارا لجهود محافظة مطروح في تشديد الرقابة والسيطرة على الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومنع أى تجاوزات أو استغلال واحتكار للسلع.

محاربة الاحتكار

وصرحت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم، أن محافظ مطروح اللواء خالد شعيب وجه بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق و متابعة عمل جميع الأنشطة التموينية ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع ومحاربة الاحتكار ضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانوناً.

ضبط 10 مخالفات تموينية

وأضافت وكيل وزارة التموين بمحافظة مطروح أنه جرى تنظيم حملة تموينية مكبرة مشتركة بين مديرية التموين بمطروح ومفتشي إدارة تموين مطروح ومفتشي قسم مباحث التموين بمطروح والقوة السرية، ونجحنا في ضبط 9 طن دقيق مدعم وأقماح محظور تداولها و أعلاف مجهولة بالإضافة إلى طن سولار قبل تهريبها والاتجار بالسوق السوداء والتربح غير المشروع، بالإضافة إلى حملة تموينية أخرى بمعرفة إدارة الرقابة التموينية جرى خلالها ضبط عدد 10 مخالفات تموينية متنوعة عبارة عن 5 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، و 5 مخالفات عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية.

وأشارت وكيل الوزارة بمطروح إلى أنه جرى التحفظ على الكميات المضبوطة من الدقيق المدعم والأعلاف والأقماح والسولار المدعم وقيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.