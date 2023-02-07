ضبط 5 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بالبحيرة

نفذت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة «إدارة الرقابة والمتابعة» بالدیوان العام في محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير ومدينة النوبارية ومديرية الطب البيطري، حملات مكبرة على الأسواق بأبوالمطامير والنوبارية.

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملة التموينية عن تحرير 46 محضرا، ما بين مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتجميع مواد بترولية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وجنح صحية وسحب عينات مواد غذائية مختلفة لإرسالها للمعامل.

وتمثلت المحاضر والمضبوطات في الآتي:-

ضبط مخلل فاسد في البحيرة

ضبط 5000 كجم مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي.

ضبط 2 محطة وقود تدار بدون ترخيص، وجرى التحفظ على 3000 لتر سولار وبنزين 80.

تحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

ضبط كمية من الكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط 9 عبوات أدوية بيطرية منتهية الصلاحية.

تحرير 36 محضر جنح صحية.

سحب 33 عينة مختلفة لإرسالها للمعامل للتأكد من الصلاحية للاستهلاك الآدمي.

إعدام 55 كجم مواد غذائية مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات اليومية على الأسواق

من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية.

يأتي ذلك لمتابعة مدى الإلتزام بالأسعار المقررة للسلع الغذائية كافة، والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق.