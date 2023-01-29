كريم سامي مغاوري يشارك في «تياترو» و«الحاج إكسلانس»

يعيش الفنان الشاب كريم سامي مغاوري، حالة من النشاط الفني حيث يشارك في عمليين دراميين، من المقرر أن يشارك أحدهما في موسم رمضان 2023، والآخر لم يتم الإعلان عن موعد عرضه سواء إذا كان خلال هذه الفترة أو ما بعد انتهاء ماراثون مسلسلات رمضان الذي يشهد زخمًا فنيًا كبيرًا، ويشارك فيه كبار النجوم والشباب والوجوه الجديدة.

ويشارك كريم مغاوري، في مسلسل تياترو، الذي يعد من أضخم الأعمال الدرامية المرتقب عرضها، ويضم نحو 22 موهبة شبابية جديدة، وعدد من النجوم على مدار 30 حلقة، للمخرج رؤوف عبدالعزيز، حيث يجسد شخصية صاحب كشك أمام «تياترو» يتوافد عليه عدد من المواهب للعمل بالمسرح، وتتصاعد الأحداث في إطار ملئ بالمفاجآت.

مسلسل تياترو أضخم إنتاج درامي

وعبّر «كريم» في تصريحات لـ«الوطن»، عن سعادته للمشاركة في عمل درامي متميز مثل مسلسل تياترو، خصوصًا وأنه يجمع بين المواهب الجديدة باعتبارهم نواة المستقبل في عالم الفن، بخلاف أصحاب الخبرات من نجوم ونجمات لهم باع طويل في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه يقدم شخصية مختلفة تمامًا عما سبق وجسّده على الشاشة.

كما يشارك في مسلسل الحاج إكسلانس، بطولة محمد سعد، وأحمد فتحي وشيرين، ويزو، سامي مغاوري، جيهان خليل، إبرام سمير، حسن عبدالفتاح، تأليف ورشة كتابة بلاك هورس، والمرتقب عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2023.